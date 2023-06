EHC Chur wirft Fragen auf: Vorwärtsstrategie ins Nichts?

Der 8. Juni war ein guter Tag für den EHC Chur und seine Anhängerschaft. Nicht ohne Stolz verkündeten die Verantwortlichen des in der dritthöchsten Spielklasse MHL beheimateten Vereins die Verpflichtung von Daniel Carbis. Der 34-jährige Angreifer verlegt nach erfolgreichen Jahren in der Swiss League, zuletzt war er Captain beim erst in der Ligaqualifikation gestoppten HC La Chaux-de-Fonds, seinen Lebensmittelpunkt retour in die Heimat.