EHC Arosa: Die Saison geht ohne Jubel zu Ende

Stefan Diezi hatte am 12. August die Saison bei der Arosa Summer Classic mit dem Ehrentreffer zum 1:5 gegen den HC Davos lanciert. Sieben Freundschaftsspiele, neun Cuppartien, den dritten Rang in der MHL-Qualifikation sowie je drei Siege und Niederlagen in den Play-offs später ist die Saison für den EHC Arosa am Dienstagabend mit der 1:5-Niederlage gegen Martigny zu Ende gegangen. Letzter Bündner Torschütze bei der dritten Niederlage in der dritten Halbfinalpartie war Andreas Tschudi. Es war einer der wenigen Höhepunkte aus Schanfigger Sicht.