Duell zwischen Leadern: Der EHC Chur trifft im Cup auf Olten

Im Sechzehntelfinal traf der EHC Chur auswärts auf Sion aus der ersten Liga. Die Partie entschieden die Churer 4:1, das zweite Drittel gewannen sie gleich 3:0. Ganz so einfach wie gegen Sion wird es am Mittwoch sicher nicht. «Ich gehe davon aus, dass wir uns zu Beginn ihrem Tempo anpassen müssen, sie haben viele erfahrene Spieler.» Verstecken will sich das Team aus der MyHockey League aber nicht. «Wir sind überzeugt von unserem Spiel, von dem, was wir können», sagt Lüdi. «Für den Oberklassigen ist es immer schwieriger, diese 100-Prozent-Einstellung hinzubekommen, als für den Unterklassigen.»