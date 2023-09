Die Fakten der ersten Runde der National League

Holden verliert ersten Ernstkampf als Headcoach

Josh Holden hat seinen ersten Ernstkampf als Headcoach verloren. Zwar drehte Davos gegen Fribourg-Gottéron im Mitteldrittel ein 0:1 (24.) in ein 3:1 (39.), das reichte jedoch nicht zum Sieg. Chris DiDomenico und Marcus Sörensen erzielten in der 45. Minute innert 28 Sekunden das 3:3 respektive 4:3 für die Gäste. Dabei blieb es. Die Bündner verloren zum siebenten Mal hintereinander das erste Saisonspiel.

Schmutz schiesst Tigers ins Glück

In der vergangenen Spielzeit erreichten die SCL Tigers gegen Meister Genève-Servette eine ausgeglichene Bilanz (2:2 Siege), nun gewannen sie das erste Saisonduell 2:1 nach Verlängerung. Das entscheidende Tor schoss Neuzugang Julian Schmutz nach 65 Sekunden der Overtime. Die Emmentaler hatten schon in den letzten zwei Jahren die erste Partie mit nur einem Gegentor zu ihren Gunsten entschieden.

Missratenes Jubiläum für Genoni

Torhüter Leonardo Genoni bestritt nach der Verlängerung des Vertrages bis 2027 sein 200. Spiel für den EV Zug. Dieses wird der 36-Jährige definitiv nicht in guter Erinnerung behalten. Genoni leitete mit einem Fehlpass das 3:4 von Miro Altonen (50.) ein, am Ende verloren die Zentralschweizer 3:6. Die Klotener verwerteten sämtliche drei Powerplay-Möglichkeiten und gewannen im dritten Spiel in Zug seit dem Aufstieg zum ersten Mal. Axel Simic und der 20-jährige Mischa Ramel trafen je zweimal für die Gäste. Für den EVZ, der ein 1:3 aufholte, war es die erste Startniederlage seit 2013.

Biel setzt Siegesserie zum Saisonauftakt fort

Biel setzte sich zum siebenten Mal in Folge im ersten Spiel der Saison durch. Alle drei Tore in Lugano erzielten die Seeländer in den letzten acht Minuten, dafür verantwortlich zeichneten Alexander Jakowenko (53.), Damien Brunner (57.) und Jesper Olofsson (59.). Lugano hatte in den vergangenen drei Jahren zum Start jeweils zu Null gewonnen.

Lions machen kurzen Prozess

Am 6. Januar dieses Jahres gewann Ajoie bei den ZSC Lions 3:2. Es war für Marc Crawford, der seit Ende Dezember 2022 wieder Headcoach der Zürcher ist, im dritten Spiel die erste Niederlage. Zum Start in die neue Saison liessen die Zürcher gegen die Jurassier nichts anbrennen. Nach 27 Minuten führte der Favorit bereits 4:0 und siegte 7:3. Der lettische Neuzugang Rudolfs Balcers steuerte zwei Tore zum Sieg bei.

Scherwey brilliert bei Sieg von Bern

2021 startete Bern mit vier Niederlagen in die Meisterschaft, 2022 mit deren drei. Im ersten Pflichtspiel unter Trainer Jussi Tapola, der Tappara Tampere zum Triumph in der Champions Hockey League geführt hat, gab es nun einen 4:1-Heimsieg gegen Lausanne, das schon am Mittwoch bei Fribourg-Gottéron (2:3 n.V.) verloren hatte. Matchwinner des SCB war mit drei Treffern Tristan Scherwey.

Ambri-Piotta bezwingt die Lakers

Ambri-Piotta feierte gegen die Rapperswil-Jona Lakers den vierten Heimsieg in Serie. Der erst 19-jährige Simone Terraneo, der zum ersten Mal in der höchsten Liga erfolgreich war, sowie die schwedische Neuverpflichtung Jakob Lilja wendeten im Mitteldrittel innert 84 Sekunden ein 1:2 (13.) in ein 3:2 (35.). Im letzten Abschnitt schossen Michael Spacek (56.) und Diego Kostner (58.) zwei weitere Tore für die Leventiner.