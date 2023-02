Der treffsichere Forstwart des Club de Hockey Engiadina

In der Eishalle Gurlaina in Scuol werden am Mittwoch um 19 Uhr mehr Zuschauer anwesend sein, als das üblich ist. Will sich der Club de Hockey Engiadina erstmals überhaupt für die zweite Play-off-Runde in der 2. Liga qualifizieren, muss ein Sieg her. Nach dem 1:5 am Montagabend in Küssnacht am Rigi im ersten Achtelfinalspiel braucht Domenic Botts Mannschaft in der Best-of-3-Serie einen Erfolg, um Klubgeschichte schreiben zu können. «Wir dürfen zufrieden sein mit dem, was wir bis jetzt in dieser Saison geschafft haben. Es ist noch nicht fertig.