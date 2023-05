Der HC Davos verpflichtet einen finnischen Verteidiger

Der HC Davos hat sein Ausländerkontingent mit dem Finnen Kristian Näkyvä komplettiert, wie der Verein in einer Medienmitteilung bekannt gab. Geboren in Helsinki, verbrachte Näkyvä seine Jugendjahre in der Organisation der Espoo Blues und kam mit deren 1. Mannschaft auch zu seinen Debüt in der obersten finnischen Liga. Mit dem finnischen Meistertitel konnte er 2012 mit JYP seinen ersten grossen Erfolg im Profihockey feiern. 2015 durfte er zudem noch den Titel in der Champions Hockey League mit Luleå HF bejubeln. International bestritt der Verteidiger bisher 23 Länderspiele für Finnland, 25 Partien in der in der Champions Hockey League und stand im letzten Dezember mit Örebro HK am Spengler Cup in Davos auf dem Eis.

Grossartige Pass- und Schussfähigkeiten

Für HCD-Sportchef Jan Alston ist der Finne die perfekte Verstärkung in der aktuellen HCD-Defensive. «Näkyvä ist genau die Ergänzung, die wir für unsere Defensive noch gesucht haben. Neben seiner grossen Spielübersicht und seinen guten Skatingskills wird er mit seinen grossartigen Pass- und Schussfähigkeiten auch unsere Offensive stärker machen.»

In der abgelaufenen Saison 2022/23 hat Näkyvä mit 42 Skorerpunkten (8 Tore, 34 Assists) in 64 Meisterschaftspartien seine bisher produktivsten Werte abgeliefert. «Dazu wird der Finne unseren Coaches sowohl im Powerplay, als auch im Penaltykilling weitere Optionen eröffnen», ergänzt Alston.

Kristian Näkyvä hat einen Tag nach der Geburt seines ersten Kindes beim HC Davos einen Vertrag für eine Saison mit Optionen auf eine Verlängerung unterschrieben. (red)