«Der beste Spengler Cup aller Zeiten»

Gross war die Vorfreude, lange hat man darauf hingefiebert. Endlich wieder Spengler Cup. Nach zwei Jahren ohne Turnier. Nach schwierigen Momenten kehrte das Traditionsturnier in diesem Jahr ins Landwassertal zurück. Es war im Rückblick betrachtet eine triumphale, so noch selten gesehene Ausgabe, die alles hielt, was sie versprach. OK-Präsident Marc Gianola strahlte, als er vor dem Final am Silvestermittag vor die Medien trat. Es sei eigentlich nicht gut, wenn man sagen müsse, dass es kaum mehr besser gehe. «Aber alle hatten solche Freude an diesem Turnier nach zwei Jahren.