Dem HCD gelingt der Wiedereinstieg in die Meisterschaft

In der National League geht es in Richtung der heissen Saisonphase. In einem Monat beginnen die Play-offs, in den verbleibenden Spielen bis dahin gilt es für die Klubs, sich in die bestmögliche Ausgangslage zu bringen. Der HCD beispielsweise strebte am Dienstagabend gegen den Leader Genf-Servette weitere Punkte an, um den momentanen fünften Platz zu festigen und sich allenfalls gar noch den Heimvorteil für die Play-off-Viertelfinals zu erspielen.