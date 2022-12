Dem HC Davos glückt die Hauptprobe

Die letzten Meisterschaftsspiele vor dem Spengler Cup waren in der jüngeren Vergangenheit eine Davoser Spezialität. In den letzten fünf Jahren gingen die Bündner zur Jahresderniere immer als Sieger vom Eis und holten sich den nötigen Schwung für das am 26. Dezember beginnende Heimturnier. Die letzte ­Niederlage? Sie datiert vom 23. Dezember 2016, als der HCD in Langnau mit 1:2 unterlag. Auch in diesem Jahr ­bestritten die Bündner das letzte Spiel des Jahres in der Ilfishalle im Emmental.