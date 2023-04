Davos nimmt den Hut: So gratuliert der HCD Servette zum Titel

«Félicitations». Dazu ein Zylinder. Der HC Davos nimmt auf Twitter symbolisch den Hut vor der Leistung des neuen Schweizermeisters. Und gratuliert so dem Ligakonkurrenten Servette zum ersten Meistertitel der Klubgeschichte.

Beachtlich: Drei der vier Direktduelle gegen Servette entschied der HCD in dieser Saison für sich. Und: Alle Spiele gingen entweder in die Verlängerung oder gar ins Penaltyschiessen. Wer weiss, vielleicht holte sich Genf in den Partien gegen Davos die nötige Härte für den Titelgewinn.