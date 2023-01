Davos-CEO Gianola: «Neue Person muss Strategie des HCD tragen»

Gianola lobt Wohlwend für dessen Arbeit. «Nach dem zweitletzten Rang in der Saison 2018/19 haben wir uns nun in der oberen Tabellenhälfte etabliert.» Unter Wohlwend gelang im Frühling erstmals seit fünf Jahren der Einzug in die Play-off-Halbfinals. «Zudem schafften wir es, die Organisation nach der langen Zeit mit Arno Del Curto umzubauen.» Dass Wohlwend immer wieder mit gewissen Aussagen in Interviews und Aktionen an der Bande negativ auffiel, habe nichts zur Trennung beigetragen. «Wir sind in einem emotionalen Business. Das ist bloss eine Momentaufnahme.»