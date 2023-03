Das ist der Schlüssel zum Erfolg: So kann der HCD die Serie gegen den ZSC noch gewinnen

Nun geht es so richtig los. Mit Spiel 3 wurden die Play-offs definitiv lanciert. Um es mit den Worten von Sportchef Jan Alston zu sagen: «Mit drei Spielen in sechs Tagen wird man müder, die Beine schwerer. Jetzt geht es darum, wer mental besser abliefern kann.» Im dritten Spiel ging dieses Kränzchen an die ZSC Lions. Sie gewannen 3:2 und gehen in der Best-of-7-Serie wieder in Führung. Nach erstmals zwei Tagen Pause, welche die Spieler zum «Kopf-Lüften» nutzen, geht es am Mittwoch im Davoser Eisstadion weiter. Der HCD peilt dann den Ausgleich in der Serie an.