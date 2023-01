Dank sechs Punkten die Konkurrenz distanziert

Ein 1:0-Sieg. Gegen den direkten Konkurrenten aus Zug. Zu Hause, vor ausverkauftem Haus. Der Vorsprung auf den ersten Pre-Play-off-Platz? Beträgt nun acht Punkte. Die Stimmung im Davoser Lager nach dem erfolgreichen Sechspunkte-Wochenende, sie ist gut. Die Bündner überzeugen, sowohl am Freitag in Freiburg als auch am Samstag gegen den amtierenden Schweizer Meister. Gelingen in den drei verbleibenden Spielen vor der Nationalmannschaftspause mindestens sechs Punkte, kann der HCD schon beinahe mit den Play-offs planen.