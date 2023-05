Dank Rekordmann Ambühl: Die Schweiz gewinnt auch gegen Tschechien

Das Spiel

Zweites Spitzenspiel für die Schweiz innert bloss etwas mehr als 24 Stunden. Ein Sieg gegen Tschechien und der Gruppensieg ist bereits Tatsache. Der Start? Ziemlich intensiv. Loeffel wird nach knapp fünf Minuten überlaufen, Goalie Mayer rettet gegen Beranek. Und ist wenige Augenblicke später doch erstmals geschlagen: Simion verliert die Scheibe vor dem eigenen Tor, Cervenka versorgt sie problemlos. Die Tschechen sind in der Folge oft einen Schritt schneller als ihr Gegner – und sie haben in ihrem ersten Powerplay die Chance, auf 2:0 zu erhöhen. Goalie Mayer ist aber zur Stelle. Eine Strafe gegen die Tschechen befreit die Schweizer aus dem gegnerischen Dauerdruck. Und prompt fällt der Ausgleich: Hischier spielt die Scheibe zurück auf die blaue Linie. Von dort trifft Loeffel mit einem satten Schuss unter die Latte. Der Treffer bringt die Schweiz zurück ins Spiel, Malgin und Herzog verpassen die Chance aufs 2:1, scheitern am tschechischen Goalie. Apropos Goalie: Kurz vor der ersten Pause hat Mayer seinen grossen Auftritt, pariert gleich zweimal spektakulär. Für den Schlusspunkt des ersten Drittels ist Miranda besorgt. Der Stürmer kommt wenige Sekunden vor der Sirene plötzlich völlig frei im Slot zum Abschluss, bleibt aber ebenfalls am Goalie hängen.

Zu Beginn des Mittelabschnitts dürfen die Schweizer zum zweiten Mal im Powerplay ran. Und treffen eine Sekunde nach Ablauf des Überzahlspiels zum zweiten Mal! Andres Ambühl trifft per Direktabnahme auf Vorlage Corvis. Durch die Arena hallen «Büehli»-Rufe. Und weils so schön ist, machts Ambühl gleich nochmals: Dieses Mal kommt die Vorlage von Fiala, der Davoser lenkt vor dem Tor ab, erwischt den tschechischen Goalie zwischen den Beinen. Die Tschechen? Sichtlich geschockt. Es spielt praktisch nur noch die Schweiz. Senteler trifft den Pfosten. Die Tschechen auf der anderen Seite auch. Aber danach ist Teufelskerl Mayer schon wieder zur Stelle.

Im dritten Abschnitt dauerts ein paar Minuten bis zu den ersten gefährlich Aktionen. Mayer rettet zweimal gegen Kubalik. Und er behält – zumindest anfangs – auch im Powerplay der Tschechen, acht Minuten vor der Schlusssirene den Überblick. Fährt einmal spektakulär seine Fanghand aus. Beim Direktschuss von Kubalik ist aber auch er machtlos. Ärgerlich ist viel eher die Strafe, die Malgin zuvor genommen hatte. Das 2:3 gibt den Tschechen Mumm – angetrieben von den lauten Fans suchen sie den Ausgleich. Dieses Mal hält Mayer aber gegen Kubalik. Und quasi im Gegenzug erhöht die Schweiz auf 4:2. Moser legt die Scheibe herrlich auf Richard. Der Stürmer erzielt sein erstes WM-Tor überhaupt. Welch ein wichtiges! Die Tschechen nehmen bereits zwei Minuten vor der Sirene gen Goalie raus. Niederreiter vergibt die Entscheidung.

Das fiel auf