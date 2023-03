Chur meldet sich im Kampf um die Halbfinals zurück, Arosa bleibt souverän

Arosa bleibt cool

Der EHC Arosa schreitet mit grossen Schritten in Richtung Play-off-Halbfinal. Zwar geben die Schanfigger im Schlussabschnitt eine sicher geglaubte Führung fast noch aus der Hand, am Schluss behält Arosa trotzdem das bessere Ende für sich und legt in der Viertelfinalserie gegen Seewen mit 2:0 vor. Damit könnte der Qualifikationsdritte am Donnerstagabend um 20 Uhr zu Hause gegen das sechstplatzierte Team der Qualifikation mit einem weiteren Sieg den Halbfinaleinzug perfekt machen. Aber der Reihe nach.