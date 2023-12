Chur bleibt trotz Niederlage Leader, Arosa verliert beim Tabellenletzten

Acht Spiele in Folge, nur eine einzige Niederlage. Der EHC Chur reitet in der MyHockey League auf einer Erfolgswelle. Gegen Frauenfeld müssen die Hauptstädter am Mittwochabend aber wieder einmal als Verlierer vom Eis. Gegen den Mittelfeldklub Frauenfeld gibts eine 2:3-Niederlage. Die Entscheidung zugunsten des Heimteams fällt im Schlussdrittel, als Frauenfeld innerhalb von vier Minuten von 1:1 auf 3:1 schaltet. Zwar bringt Mika Burkhalter die Churer zwei Minuten vor der Sirene mit seinem zehnten Saisontor nochmals ran. Auch ohne Goalie und mit sechs gegen vier (nach einer weiteren Strafe gegen Frauenfeld) will der Ausgleich aber nicht mehr gelingen.

Trotz der Niederlage verteidigt Chur seine Position an der Tabellenspitze. Verfolger Huttwil verliert in Thun und bleibt damit einen Punkt hinter den Bündner.

Arosa enttäuscht

Eine Enttäuschung muss Arosa hinnehmen. Nach drei Niederlagen in Folge gelang am Wochenende gegen Thun wieder mal ein Sieg. Die Bestätigung? Bleibt aus. Gegen den Tabellenletzten Bellinzona gibt es eine 1:3-Niederlage. Für die Tessiner ist es erst der zweite Sieg in der laufenden Meisterschaft. Die Schanfigger enttäuschen auf der ganzen Linie, bis zur Spielmitte stets bereits 0:3. Den einzigen Treffer des Heimteams erzielt Rui Zryd (45.). Interessant, was der Klub im Spielbericht auf seiner Website schreibt: «Trainer Rolf Schrepfer macht die ausführliche Analyse mit dem Team nach Spielschluss. Dabei geht es nicht um einzelne Spielsequenzen, sondern um grundsätzliche Themen.»

Am Samstag spielt Arosa auswärts in Huttwil. Affaire à suivre...