Causa Wohlwend: Am Dienstag fällt noch kein Entscheid

Am Dienstagmorgen ist der Zeitpunkt der Entscheidung – wurde am Montag gemunkelt. Falsch! Wie suedostschweiz.ch aus gut unterrichteten Quellen aus dem Umfeld des HC Davos erfahren hat, stehen heute keine Sitzungen der sportlichen Führung an. Heisst: Am Dienstag gibt es keine Entscheidung in der Causa Christian Wohlwend. Der Vertrag des HCD-Trainers läuft im Sommer aus. Noch immer ist die Frage offen, wie die Zukunft aussieht. Diese drei Möglichkeiten gibt es:

Wohlwends Vertrag wird über den Frühling 2023 verlängert

Wohlwends Vertrag läuft im Frühling 2023 aus und wird nicht verlängert

Wohlwends muss seinen Job per sofort aufgeben

Für jedes Szenario gibt es durchaus Argumente. Eine Übersicht findet ihr hier. Doch welches Szenario tritt tatsächlich in Kraft? Die Antwort wird diese Woche kommen, wie suedostschweiz.ch erfahren hat. Wohl eher Mitte denn Ende Woche...