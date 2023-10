Bitter: HCD-Verteidiger Noah Schneeberger fällt sechs Wochen aus

Bittere Nachrichten für den HC Davos: Verteidiger Noah Schneeberger wird dem HCD rund sechs Wochen fehlen. Der Verteidiger zog sich am vergangenen Samstag beim Auswärtsspiel in Ambri (4:2) ein Verletzung am Knie zu.

Schneeberger war im Sommer von Biel zum HCD zurückgekehrt, zu jenem Klub, bei dem er 2015 Schweizer Meister wurde. In den ersten Partien kam der 35-jährige Routinier durchschnittlich auf 13 Minuten Eiszeit pro Partie.

Mit Michael Fora fehlt dem HCD derzeit ein weiterer Stammverteidiger. Der Tessiner fehlt seit dem Check von Langnaus Sean Malone vor rund zwei Wochen.