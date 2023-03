Beim EHC Arosa weicht die Enttäuschung der Zuversicht

Am Dienstag ist die MHL-Saison für den EHC Arosa zu Ende gegangen. Im Play-off-Halbfinal war Martigny klar die bessere Mannschaft und besiegte die Schanfigger in der Best-of-5-Serie diskussionslos mit 3:0. Arosas Trainer Rolf Schrepfer nimmt nach dem Out kein Blatt vor den Mund und erklärt, dass er noch immer enttäuscht ist, dass Martigny der verdiente Sieger war, dass er den EHC Arosa in der kommenden Saison in der MHL sieht und die Mannschaft zeitnah zusammengestellt werden muss.