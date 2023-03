Babyglück und Vertragsverlängerung: doppelte Freude für Dennis Rasmussen

Der HC Davos stellt die Weichen für die Zukunft. Einen Tag nach der Unterschrift von Josh Holden als neuer Trainer vermelden die Bündner die Vertragsverlängerung mit Dennis Rasmussen. Der schwedische Stürmer steht aktuell in seiner zweiten Saison in Davos und gilt als Zweiweg-Center als Schlüsselspieler zwischen Defensive und Offensive. Der Vertrag des 32-Jährigen wäre im Sommer ausgelaufen.

«Dennis hat alle Erwartungen erfüllt, die wir an ihn hatten. Er ist enorm stark und zuverlässig bei seinen defensiven Aufgaben, skort aber trotzdem regelmässig und ist auch in den Special Teams eine wichtige Komponente in unserer Mannschaft», sagt Sportchef Jan Alston. Rasmussen ist auch neben dem Eis mit seiner Erfahrung ein wichtiges Puzzleteil in der Mannschaft.

In 102 Ligaspielen für den HCD hat Rasmussen bislang 26 Treffer für den HCD erzielt. In dieser Saison ist er mit 15 Toren zweitbester Torschütze der Bündner. Vor einer Woche ist er Vater eines Mädchens geworden.