Auswärtssieg für die HCD Ladies, erneute Niederlage für Prättigau-Herrschaft

4:1-Sieg für HCD Ladies

Für die Spielerinnen des HC Davos gibt es in der Women's League am Samstag einen Auswärtssieg. Die Davoserinnen setzen sich in Langenthal 4:1 durch.

Nach zwei Dritteln ist die Partie mit 1:1 ausgeglichen, Valérie Christmann glich für die Davoserinnen kurz nach der ersten Pause aus. Eine Langenthaler Strafe im letzten Drittel sorgte für die Wende. Leah Marino traf in Überzahl zur 2:1-Führung. Als der SC Langenthal seine Torhüterin durch eine sechste Feldspielerin ersetzte, erhöht Janine Hauser auf 3:1. 16 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit trifft Marino zum 4:1-Siegestreffer.

Bereits Mitte Oktober setzten sich die Davoserinnen auswärts 2:0 gegen den SC Langenthal durch. Ende November folgte für die HCD Ladies ein 4:0-Heimsieg.

Resultate: Ambri-Piotta – Fribourg-Gottéron 4:2 (0:0, 4:1, 0:1). Neuchâtel Academy – Bern 2:5 (1:1, 0:2, 1:2). Langenthal – Davos 1:4 (1:0, 0:1, 0:3). Ladies Lugano – ZSC Lions 3:4 (1:0, 1:1, 1:2, 0:0) n.P.

Rangliste: 1. Bern 22/55. 2. ZSC Lions 20/50. 3. Ambri-Piotta 22/50. 4. Davos 22/35. 5. Neuchâtel Academy 22/30. 6. Fribourg-Gottéron 20/15. 7. Ladies Lugano 21/11. 8. Langenthal 21/9.