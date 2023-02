Arosa will «Chübel» verteidigen

Dem Desinteresse der National- und Swiss-League-Vereine am traditionellen Cupformat ist der National Cup geschuldet, der in der vergangenen Saison erstmals zur Austragung gelangte. Premierensieger des reinen Amateur-Wettbewerbs war der EHC Arosa. Im spannenden Final vor rund 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern «Im Chreis» in Dübendorf besiegte er das Heimteam mit 3:2. Bemerkenswert und unvergesslich ist dieses Spiel darum, weil es bis zur 58. Minute nicht nach einem Triumph der Schanfigger aussah.