Arosa steigt wohl nicht in die Swiss League auf

Der Stichtag war der 30. April. Bis zum letzten Sonntag hätte über die Zukunft des EHC Arosa Klarheit herrschen sollen. Dann verstrich nämlich die schon mehrmals nach hinten geschobene Frist, die der Schweizer Eishockeyverband dem Swiss-League-Klub Ticino Rockets gestellt hatte, um zu entscheiden, ob die Tessiner in der Swiss League verbleiben oder die Mannschaft zurückziehen wollen. Zweiteres hätte dazu geführt, dass der EHC Arosa nachgerückt wäre – obwohl man die sportlichen Kriterien mit dem Ausscheiden im Play-off-Halbfinal nicht erfüllt hätte.

Arosa plant die MyHockey League

Bis zum letzten Sonntag ist aus dem Tessin noch immer kein Entscheid beim Verband eingetroffen. Dennoch bedeutet das nicht, dass Arosa nun aufsteigt – im Gegenteil. Wie der Bündner Verein auf seiner Homepage schreibt, plant man die kommende Saison in der drittklassigen MyHockey League. «Der EHC Arosa hat die Planung der MyHockey-League-Meisterschaft 2023/2024 in Angriff genommen und diese mittlerweile, was das Kader anbetrifft, praktisch abgeschlossen.»