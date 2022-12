Arosa kantert Dübendorf nieder und Chur verliert gegen das Schlusslicht

Grundsätzlich läuft es den beiden Bündner Klubs in der MyHockey League wie geschmiert. Sowohl Arosa als auch Chur belegen Spitzenplätze. Trotzdem sorgt die letzte Runde am Mittwochabend vor Weihnachten für Fragezeichen. Zumindest bei den Churern, die dem Tabellenschlusslicht Frauenfeld mit 2:3 unterliegen. Arosa hingegen erfüllt beim 8:1-Sieg in Dübendorf nicht nur die Pflicht, sondern setzt beim Kantersieg gar zur Kür an.