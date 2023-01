Arosa-Captain Amstutz nach Derbypleite: «Haben unser Konzept völlig verloren»

«Tabelle aufhängen? Wäre falsch»

Auf Churer Seite freut man sich über den sechsten Sieg in Serie. «Wir haben unser Spiel konsequent durchgezogen und unsere Chancen verwertet. Das war der ausschlaggebende Punkt», sagt Stürmer Mischa Bleiker. Ähnlich klingt es bei Trainer Reto von Arx: «In den ersten beiden Derbys der Saison kreierten wir zu wenig Druck aufs Tor. Heute waren wir von Beginn an bereit und schossen in den richtigen Momenten unsere Treffer.»

Mit zwei Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Arosa grüsst der EHC Chur nun von der Tabellenspitze der My Hockey League. Wird die Tabelle nun ausgeschnitten und über dem Bett aufgehängt? «Das wäre die falsche Reaktion», so Bleiker. «Wir müssen einfach so weitermachen. Match für Match. Training für Training.» Und das nächste Bündner Derby kommt ja auch schon bald: Mitte Februar in Arosa.