Anwälte eingeschaltet: Der HC Prättigau-Herrschaft ist nach Trainerknall in Aufruhr

Am Dienstag hat der HC Prättigau-Herrschaft in der heimischen Eishalle Grüsch mit 4:2 gegen Delémont gewonnen. Die Mannschaft dürfte – trotz ausstehendem Spiel am Samstag – in der 1. Liga auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem Absteiger und Gruppenfavoriten aus Dübendorf in die kurze Pause über Weihnachten und Neujahr gehen. Besser war der Fusionsverein in seiner jungen Historie noch nie.