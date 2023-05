Ambühl vor Rekordländerspiel: «Auf dem Eis fühle ich mich nicht wie 40»

Sein Beruf sei doch ganz «hübsch», pflegt der 39-jährige Bündner jeweils mit einem seiner Lieblingsadjektive zu sagen. Das gilt auch in der wenig glamourösen Atmosphäre in Oerlikon. Hauptsache, Ambühl hat Schlittschuhe an und Eis unter den Füssen. Am letzten Samstag absolvierte der Bauernsohn aus dem Sertig-Tal gegen Lettland sein 305. Länderspiel und zog mit Mathias Seger gleich. Wenn nichts dazwischenkommt, übertrifft er den langjährigen ZSC-Verteidiger am Donnerstag in Göteborg gegen Schweden.

Zwei weitere Jahre

Ambühl ist nicht bekannt für überschwängliche Emotionen. «Ich habe mir das noch nicht so überlegt», stellt er im Gespräch mit Keystone-SDA fest, fügt dann aber immerhin an: «Es ist schon sehr speziell. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Seger bis jetzt am meisten hat.» Auch wenn er im September 40-jährig wird, scheint der Zahn der Tag überhaupt nicht am Davoser zu nagen. Eben erst hat er seinen Vertrag beim HCD um weitere zwei Jahre verlängert. Das macht (und erhält) nur einer, der scheinbar das Geheimnis der ewigen Jugend entdeckt hat.