Aeschlimann über Penalty-Rezept: «Am einfachsten gedankenlos sein»

von Roman Michel und Gian-Andri Hässig

So hat sich Sandro Aeschlimann den Start ins neue Jahr kaum vorgestellt. «Wenn du nach 13 Sekunden bereits hinter dich greifen musst, ist das nicht einfach», sagt der Davoser Schlussmann nach der Partie gegen Servette am Mittwochabend. Am Ende steht der 28-Jährige dennoch als strahlender Sieger da. 3:2 schlägt der HCD den Leader aus Genf nach Penaltyschiessen. Aeschlimann muss im Shootout keinen einzigen Puck hinter sich ausgraben. Das nachdem er bereits in der Verlängerung zuvor brilliert.