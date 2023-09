2:3 in Langnau: HCD verliert letzten Test vor dem Ligastart

Gutes Omen? Vielleicht. Zumindest wenn man an die Redewendung «Hauptprobe verloren» glaubt. Der HC Davos verliert das letzte Testspiel vor dem Meisterschaftsstart vom kommenden Freitag in Langnau mit 2:3. Die Bündner geraten im ersten Abschnitt mit zwei Toren in Rückstand, Simon Knak und Leon Bristed (per Penalty) gleichen die Partie aber bis zur Spielmitte wieder aus. Die Entscheidung fällt in einem ausgeglichenen Schlussdrittel fällt schliesslich in der 52. Minute. Auf das dritte Tor der Langnauer haben die Gäste keine Antwort mehr.

Für den HCD endet die Vorbereitungsphase mit einer Niederlage, die vierte in den acht Testspielen. Für das Wochenende erhielten die Spieler vom Trainerstaff zwei freie Tage. Ehe am Montag der Feinschliff vor dem Ligastart gegen Fribourg-Gottéron auf dem Programm steht.

Gegen Langnau gab mit Gilles Senn, Tim Minder und Noah Schneeberger ein zuletzt angeschlagenes Trio sein Comeback. Enzo Corvi, Dennis Rasmussen, Oliver Heinen, Raphael Prassl, Dominik Egli und Michael Fora fehlten derweil rekonvaleszent.