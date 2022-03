Ein Schmerzhafter, aber auch ein verdienter Sieg für den HC Davos

Im zweiten Drittel gelang es den Seeländern, die Partie ausgeglichener zu gestalten. In der 25. Minute ging der Ex-Davoser Luca Hischier von der Bündner Hintermannschaft vergessen und bezwang HCD-Goalie Sandro Aeschlimann zwischen den Beinen. In der Folge nahmen beide Mannschaften viele Strafen, es entwickelte sich ein hartes und intensives Spiel. Die Davoser bekamen dies auch mehrmals zu spüren. Stransky wurde in Unterzahl mit voller Wucht von einem Rajala-Schuss im Gesicht getroffen. Kurz darauf kam er aber aus der Garderobe zurück, und wie. Nach einer Bromé-Hereingabe reagierte der Tscheche am schnellsten und brachte den HCD erneut in Führung.