Die Ziele nach einer Achterbahnfahrt erreicht

Die Saison des HC Davos ist seit Donnerstagabend zu Ende. Die Bündner scheitern im Play-off-Halbfinal am schlussendlich zu starken Meister Zug. Für die Bündner geht damit eine Saison zu Ende, die einer Achterbahnfahrt, einem Auf und Ab glich. Im Herbst flog der HCD hoch, reihte Sieg an Sieg und führte phasenweise gar die Tabelle an. Im Januar folgte ein Loch, das beinahe noch die direkte Qualifikation für die Play-offs gefährdet hätte. Diese wurde dann aber dank eines starken Schlussspurts doch noch geschafft.