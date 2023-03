Die Special Teams machen den Unterschied zu Gunsten der ZSC Lions

Die Special Teams sind in den Play-offs oft das Zünglein an der Waage. Sie entscheiden in einem ausgeglichenen Duell über Sieg oder Niederlage, über den Seriengewinn oder das Ausscheiden. Bereits in diesem ersten Spiel der Viertelfinalserie zwischen dem HCD und dem ZSC waren das Über- und Unterzahlspiel entscheidend – zu Gunsten der favorisierten Lions. Der HCD, der in der Qualifikation das mit Abstand beste Boxplay der gesamten Liga hatte, kassierte zwei Tore mit einem Mann weniger. Zählt man das 1:0 vier Sekunden nach Ablauf einer weiteren Strafe hinzu, sind es gar deren drei.