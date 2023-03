Die Special Teams entscheiden zu Gunsten der Lions

Die Special Teams sind in den Play-offs oft das Zünglein an der Waage. Sie entscheiden in einem ausgeglichenen Duell über Sieg oder Niederlage, über den Seriengewinn oder das Ausscheiden. Bereits in diesem ersten Spiel der Viertelfinalserie zwischen dem HCD und dem ZSC waren das Über- und Unterzahlspiel entscheidend – zu Gunsten der favorisierten Lions. Der HCD, der in der Qualifikation das mit Abstand beste Boxplay der gesamten Liga hatte, kassierte zwei Tore mit einem Mann weniger. Zählt man das 1:0 vier Sekunden nach Ablauf einer weiteren Strafe hinzu, sind es gar deren drei.

Dabei war es ein anderer HCD als zuletzt, den die 12 000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der ausverkauften Zürcher Swiss Life Arena zu sehen bekamen. Die Bündner starteten bissig, physisch präsent und spielten anders als in den letzten Partien der Qualifikation konsequenter in Richtung Tor. Der Underdog zeigte eine über weite Strecken gefällige Partie, war den Zürchern bei Fünf gegen Fünf mindestens ebenbürtig. Dass im Duell zwischen dem ZSC und dem HCD viel Zunder drinsteckt, daran liessen die beiden Mannschaften von Beginn an keine Zweifel offen. Immer wieder kam es zu kernigen Checks, kleineren und grösseren Scharmützeln. Spieler wie Enzo Corvi oder Matej Stransky, die ansonsten eher für die feinere Klinge bekannt sind, zeigten, dass sie ebenfalls im Play-off-Modus angekommen sind.

Zwei Powerplaytore für den ZSC

Die Partie wurde bereits in der 6. Minute mit dem ersten Tor lanciert. Der Zürcher Verteidiger Dean Kukan fand mit einem Schuss von der blauen Linie den Weg an Sandro Aeschlimann vorbei, der den Vorzug gegenüber dem zuletzt formstärkeren Gilles Senn bekam. Chris Baltisberger hatte mit einem perfekten Screen dafür gesorgt, dass der HCD-Schlussmann keine Sicht auf die Scheibe hatte. Die Davoser Bemühungen wurden dann in der 15. Minute belohnt. Dennis Rasmussen brachte die Scheibe vors Tor, von wo aus sie via Marc Wiesers Oberkörper ins Tor fiel. Es war ein sogenanntes «dreckiges» Tor, ein Treffer, wie man ihn vom HCD schon seit geraumer Zeit nicht mehr gesehen hat.

Im Mitteldrittel häuften sich auf Davoser Seite dann die Strafen. Als Rückkehrer Sven Jung, der seine erste Partie seit dem Spengler Cup bestritt, in der Kühlbox sass, schlugen die Zürcher zum zweiten Mal zu. Nach einem Schuss von Justin Azevedo prallte die Scheibe auf die Schaufel von Baltisberger, der von seiner bevorzugten Position vor dem Tor traf und davon profitierte, dass Klas Dahlbeck zu weit von seinem Gegenspieler wegstand. Zehn Minuten später vollendete Alexandre Texier eine schöne Kombination in einem erneuten Powerplay zum 3:1. Und im Schlussdrittel sorgte Topskorer Juho Lammikko für die Vorentscheidung, als er Aeschlimann nach einem Scheibenverlust von Michael Fora im zweiten Anlauf überwand. Somit geht Spiel 1 dieser Viertelfinalserie an die Zürcher.