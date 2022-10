Die Powerplaymacht mit dem Toptorschützen

Es ist eine beeindruckende, fast schon utopische Zahl, die die Statistiken ­hergeben. 47,8 Prozent aller Powerplays nutzt der HC Davos in der bisherigen Meisterschaft aus. Fast jedes zweite Überzahlspiel wird von den ­Davosern also in einen Torerfolg um­gewandelt, elf Tore sind es insgesamt, die der HCD schon in Überzahl erzielt hat. Normalerweise gilt schon eine Quote zwischen 25 und 30 Prozent als sehr gut. Natürlich ist das nur eine Momentaufnahme. Erst sieben Spiele hat der HCD in dieser Meisterschaft absolviert.