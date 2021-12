Die einsame Spengler-Cup-Vorbereitung des Bobby Ryan

Der amerikanische Stürmer Bobby Ryan erlebt derzeit ein schwieriges Hockeyleben. Der ehemalige NHL-Stürmer (917 Spiele für Detroit Red Wings, Ottawa Senators und Anaheim Ducks) ist vereinslos. Eigentlich sollte er für Ambri-Piotta als Verstärkungsspieler am Spengler Cup teilnehmen. Daraus wird aus bekannten Gründen nichts. Ambri musste nach mehreren Coronafällen in Quarantäne. Mit dem Team «Bern Selection» erhält der 34-Jährige nun unverhofft doch noch eine Chance, sich in der Schweiz zu zeigen. Seine Vorbereitung dürfte aber wohl optimaler sein. Derzeit trainiert Ryan nämlich alleine auf dem Eis im Stadion von Ambri-Piotta.

Dass Ryan bei der Berner Auswahl berücksichtigt wurde, scheint insbesondere der Verdienst von Ambri-Sportchef Paolo Duca zu sein. Der Amerikaner dankt seinem Fast-Arbeitgeber auf Twitter: «Sie waren Grossartig und halfen mir an einem anderen Ort Unterschlupf zu finden. Insbesondere der Sportchef gab alles dafür. Ich danke euch vielmals!»

Was really excited to wear the @HCAP1937 jersey for the Spengler. Covid got in the way and I wish them all success and health. They’ve been amazing at helping me land elsewhere. The GM in particular has gone above and beyond. Thank you so much!