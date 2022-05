Die Chance auf die perfekte Vorrunde 

Es ist immer eine spannende Affiche. Schweiz gegen Deutschland, das Duell der Nachbaren, das Duell der Erzrivalen. Am Dienstag kommt es in Helsinki zum insgesamt 62. Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Mannschaften. Die Ausgangslage ist spannend. Beide Mannschaften sind für das Viertelfinale qualifiziert und spielen an diesem Turnier bisher gross auf. Während die Schweiz alle Spiele gewinnen konnte, verlor Deutschland bloss zum Auftakt gegen Kanada und feierte seither fünf Siege in Serie.