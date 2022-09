Die Champions Hockey League weckt Erinnerungen

Was bei den Fussballern die Champions League ist, ist bei den Eishockeyanern die Champions Hockey League. Zumindest auf dem Papier. Man spielt gegen Konkurrenten aus aller Welt, kann in fremde Länder reisen. Entsprechend gross ist die Vorfreude bei den Spielern. Doch damit hat es sich schon mit den Gemeinsamkeiten. Denn während Fussballs Königsklasse ordentlich Geld in die Klubkassen spült, kann es bei den Schweizer Eishockeyvereinen zu einem Verlustgeschäft führen. Vor allem dann, wenn bereits nach der Gruppenphase Schluss ist. Und während im Fussball die Stadien an den Champions-League-Partien voll sind, kann davon im Eishockey keine Rede sein.