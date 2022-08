Der stille Leader

An diesem sommerlichen Morgen Anfang August sitzt Michael Fora auf der Spielerbank in der Davoser Eishalle. Er hat soeben das Eistraining mit der ersten Gruppe hinter sich. Er lässt den Blick durch die weite und hohe Eishalle mit ihrer holzigen Dachkonstruktion schweifen. Ein Lächeln zeigt sich auf seinem Gesicht. «Es ist so schön, in dieser Eishalle trainieren zu dürfen», sagt er mit ruhiger, fast schon ehrfürchtig klingender Stimme.