«Der Job hat mich gereizt, aber Davos liegt nicht auf dem Weg»

Alex Chatelain war nach dem Abgang beim SCB auch Thema für die Stelle als Sportchef beim HC Davos, wie er bestätigt. «Der Job hat mich sicher gereizt, aber Davos liegt halt nicht auf dem Weg. Wenn ich in einer anderen Familienkonstellation gewesen wäre, hätte ich mich vielleicht mehr darum bemüht. Der Zeitpunkt hat einfach nicht richtig gepasst», so Chatelain im Interview. Seine Kinder seien nun im Alter von 15 und 18 Jahren und in der Lehre. «Das sind die letzten Jahre, in denen die Kinder noch zu Hause sind und noch etwas auf uns angewiesen sind. Ich möchte miterleben, wie sie ihren Weg gestalten.» Ein Umzug als Familie kam also nicht infrage.