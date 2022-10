Der HCD verliert erstmals nach 60 Minuten

Es ist eine alte Geschichte, die besonders in früheren Jahren immer wieder als Grund dafür vorgebracht wurde, dass es Gastteams in Davos besonders schwierig haben. Die Akklimatisierung an die Höhenluft auf 1500 Metern über Meer gelingt nur mit optimalem Timing. Teams reisten daher oft entweder früh genug oder ganz knapp aufs Spiel an und versuchten so, den Mythos zu überwinden.