Der HCD feiert sich selbst

Wenn der HC Davos zum Geburtstag einlädt, kommen sie von überall. Aus Politik, Kultur, Gesellschaft – und natürlich aus dem Sport. Das «Who's who» des Eishockeys traf sich an diesem Samstagabend zur «Nacht der Legenden» im Davoser Eisstadion. Die Spieler der ersten Mannschaft hatten sich in Schale geworfen. Sodass ein Gast bemerkte, sie sähen beinahe so gut aus wie auf dem Eis. Denis Vaucher, der Ligadirektor, überbrachte die Glückwünsche der National League. Vertreter des nationalen und des internationalen Verbandes IIHF waren gekommen.