Der HC Davos bekommt es mit Hochkarätern zu tun

Auch wenn die Altjahreswoche noch nicht unmittelbar vor der Tür steht, hat das Spengler-Cup-OK des HC Davos gute Neuigkeiten. In einer Medienmitteilung geben die Verantwortlichen das Teilnehmerfeld für den 94. Spengler Cup bekannt, der vom 26. Dezember 2022 bis 1. Januar 2023 stattfinden soll. Mit Sparta Prag aus Tschechien und Ambri-Piotta aus der Schweiz kommen zwei Teams in der Altjahreswoche ins Landwassertal, die schon an den pandemiebedingt abgesagten Turnieren in den beiden Vorjahren hätten antreten sollen.

Gerade die Tschechen stellen als zweimaliger Spengler-Cup-Champion eine konkurrenzfähige Equipe. In der vergangenen Saison verpassten sie den neunten Titel der Klubgeschichte gegen Finalgegner Trinec knapp. Ambri-Piotta, der Klub aus dem Tessin, ist vor allem mit seinen frenetischen Fans in Davos bekannt. Und auch sportlich haben sie in der vergangenen Saison für Furore gesorgt, verpassten sie den Einzug in die Play-offs doch nur äusserst knapp gegen Lausanne.

Aus Finnland stösst nach den Pragern aus Tschechien ebenfalls ein Klub aus der Hauptstadt nach Davos. IFK Helsinki wird am Spengler Cup aufspielen. Der siebenfache Meister schloss die letztjährige Qualifikation in der heimischen Liga auf Rang 5 ab und scheiterte im Play-off-Viertelfinal nur knapp in einer «Belle». In der Gruppenphase der Champions Hockey League zeigten die Hauptstädter ihre Klasse unter anderem mit einem klaren Sieg im Hallenstadion gegen die ZSC Lions. Nach 1994, 1995 und 2004 wird es der vierte Auftritt der Finnen beim Spengler Cup sein.