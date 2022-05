Gute Eishockeyspiele, eine erfolgreiche Nationalmannschaft und viel Bier: Das ist die Vorstellung einer perfekten Eishockey-WM für viele Fans. Zahlreich sind sie denn auch aus verschiedensten Ländern in Helsinki vertreten, beim Schweizer Spiel gegen Italien war ein Grossteil der 3641 Fans in Rot-Weiss gekleidet. Wir Schweizer sind uns gewohnt, dass wir für Alkohol in den Bars und Clubs jeweils ziemlich viel hinblättern müssen. Was aber an den meisten Orten immer zu einem vernünftigen Preis zu haben ist, ist das Bier.