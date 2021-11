Dem Meister den Meister gezeigt

Sven Jung verabschiedet sich mit einem lauten Juchzer in die Garderobe. Der Ballermann-Hit «Hulapalu» dröhnt durch die Katakomben der Davoser Eishalle bis raus zu den Spielerbänken. Simon Knak, der eigentlich auf das TV-Interview wartet, wird von den Fans einmal, zweimal, dreimal zur Welle gerufen. Irgendwann kommt Jung mit einem Lachen aus der Kabinentür. Macht es sich auf einer Bank bequem. Und sagt: «Es läuft im Moment einfach vieles für uns.» Das 2:0 gegen Zug ist der 12. Sieg in den letzten 13 Spielen. Der HCD bleibt in der National League das Mass der Dinge.