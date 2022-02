Davoser Fehlstart nach der Olympiapause

Davos - Servette 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

4429 Zuschauer. - SR Wiegand/Hungerbühler, Altmann/Cattaneo. - Tore: 17. Jooris (Tömmernes, Winnik) 0:1. 24. Tömmernes (Rod) 0:2. 30. Schmutz (Prassl, Nygren/Powerplaytor) 1:2. - Strafen: 3mal 2 plus 5 Minuten (Ambühl) plus Spieldauer (Ambühl) gegen Davos, 2mal 2 plus 5 Minuten (Richard) plus Spieldauer (Richard) gegen Genf-Servette.

Davos: Aeschlimann; Nygren, Heinen; Dominik Egli, Zgraggen; Barandun, Jung; Minder; Stransky, Rasmussen, Bromé; Wieser, Corvi, Ambühl; Schmutz, Chris Egli, Frehner; Simic, Prassl, Knak; Canova.

Genf-Servette: Descloux; Karrer, Tömmernes; Jacquemet, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Chanton; Rod, Jooris, Winnik; Antonietti, Richard, Vermin; Moy, Smirnovs, Patry; Riat, Berthon, Vouillamoz; Cavalleri.

Bemerkungen: Davos ohne Nussbaumer, Stoop und Wellinger (alle verletzt), Servette ohne Miranda, Tanner (beide verletzt), Pouliot (gesperrt) und Vatanen, Filppula (geschont). Davos ab 58:07 ohne Torhüter.