Davos zieht in der Zusatzschlaufe erneut den Kürzeren

Nein, von einem gelungenen Abend kann aus Davoser Sicht nicht gesprochen werden. Denn am Schluss jubelte der Grossteil der 5922 Zuschauer in der frenetischen Gottardo Arena über den dritten Saisonsieg des HC Ambri-Piotta, der an diesem Abend aufgrund des 85-Jahr-Jubiläums des Klubs ungewohnt in weissen Trikots auftrat. Die Bündner hingegen verloren auch das dritte Saisonspiel im Penaltyschiessen und waren wie schon am letzten Wochenende in der Zusatz­entscheidung zu wenig kaltblütig. Einzig Topskorer Leon Bristedt traf, während die restlichen vier Schützen versagten.