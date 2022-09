Davos zeigt Zug den Meister

Mit dem amtierenden Meister Zug war am Dienstagabend ein grosses Kaliber zu Gast in der Davoser Eishalle. Die Zentralschweizer sind auch in dieser Spielzeit wieder Titelfavorit Nummer 1 und mit vier Siegen aus fünf Partien gut in die Meisterschaft gestartet.

Auf der anderen Seite stand da der HC Davos, der mit dem 7:0-Kantersieg gegen Aufsteiger Kloten am vergangenen Freitag viel Selbst­vertrauen tankte für die Wieder­auflage des Play-off-Halbfinals der letzten Saison, den die Zentralschweizer mit 4:0-Siegen für sich entschieden.