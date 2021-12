Davos verliert zum zweiten Mal innert 28 Stunden

Lugano ist damit seit fünf Partien ungeschlagen. Davos hingegen verliert zum zweiten Mal innert 28 Stunden. Am Mittwoch ist Zug zu Gast in Davos. Und am Donnerstag reisen die Bündner zum Aufsteiger Ajoie, bevor am 26. Dezember der diesjährige Spengler Cup beginnt. Mit dabei sind nach den Absagen von Ambri-Piotta und dem Team Canada neben Davos, Sparta Prag, Frölunda Göteborg aus Schweden und Kalpa Kuopio aus Finnland, Slovan Bratislava und «Bern Selection», ein Team aus Spielern von Bern, Biel und Langnau. (phw)