Davos verliert zum dritten Mal in Folge

Drei Mal in Folge in dieser Saison hat Davos gegen Lausanne bereits gewonnen. Am Freitagabend wollte es nicht für einen Sieg reichen. Die Gäste drehten im letzten Drittel mit einem Doppelschlag innert 56 Sekunden ein 2:3 (23.) in ein 4:3 (44.). Die beiden Tore erzielten Jiri Sekac, der schon zum 1:0 (4.) getroffen hatte, sowie Lukas Frick.