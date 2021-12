Davos verliert gegen die Lions

Mit dem 5:1-Erfolg legen die ZSC Lions in den Direktduellen der laufenden Saison gegen den HC Davos wieder vor: 4:3, 1:4 und 5:1 lauten die Resultate aus Sicht der Zürcher. Mitte Januar und Ende Februar folgen die beiden restlichen Duelle der beiden Klubs in der laufenden Qualifikation.

Die Zürcher gingen in der siebten Minute durch Kyen Spoa in Führung. Sven Andrighetto erhöhte diese noch vor der ersten Pause. Kurz nach dem 0:1 und kurz vor dem 0:2 hatten die Davoser zwei Powerplay nicht ausnützen können. Auch im Mitteldrittel bot sich dem Team von Christian Wohlwend die Möglichkeit, in Überzahl das Resultat zu verkürzen. Stattdessen war es der auf die kommende Spielzeit zu den Rapperswil-Jona Lakers wechselnde Maxim Noreau, der die Partie mit dem 3:0 entschied (35.). Zu Beginn des Schlussabschnitts erhöhte John Queeneville innert 57 Sekunden mit einem Doppelschlag auf 5:0 für die Gäste. Immerhin konnte aus Bündner Sicht Andres Ambühl während der dritten Strafe von Denis Holenstein den Ehrentreffer zum 1:5-Schlussresultat erzielen – und Ludovic Waeber den Shorthander vermiesen.